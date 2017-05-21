八德里民反對蓋瀝青廠 業者：我們很環保

久揚董事長藍隆寬表示，他們秉持乾淨、環保、愛地球的原則來從事瀝青事業。（葉臻攝）

里民持反對意見，說明會中就離席。（葉臻攝）

市議員呂林小鳳與里民高呼口號，要瀝青廠滾出去。（葉臻攝）

市議員呂林小鳳表示市長鄭文燦承諾不會讓他們建廠。（葉臻攝）

久揚興業今天上午在八德大安里集會所舉辦環保瀝青廠開工前里民說明會，但受到大批里民反對，怒吼「滾回你家蓋」、「我們不要瀝青廠」，說明會還沒結束就散場。

市議員呂林小鳳表示，久揚找當地一名不識字的老婦人簽同意書，才會通過經發局核准，但市長鄭文燦昨天承諾她，不會讓瀝青場蓋在八德幼兒園和埤塘生態公園附近。當初是因為經濟部礦業局核准了久揚的興辦事業計畫，市府才跟著核准用地變更，但變更建造設備並未核准，久揚也因此無法開工。

里民怒批，久揚要建廠的地方，不到800公尺就有八德幼兒園和埤塘生態公園，蓋在水源地根本是汙染環境，怒斥業者為何不住到瀝青廠旁邊試試看，要他們滾到別的地方去蓋，不要拿八德當實驗室。

久揚董事長藍隆寬無奈表示，他們秉持乾淨、環保、愛地球的原則來從事瀝青業，傳統瀝青之所以會造成汙染，是因為使用重油來當乾燥爐的燃料，雖然成本低，但會產生氮氧化物、硫氧化物，味道刺鼻且造成空氣汙染，久揚用的是日本進口的天然氣燃燒技術，不會造成氮、硫氧化物的汙染，對環境最友善。久揚也拿到了市府發的建造執照、和固定汙染源設置許可證，並沒有找不識字的老婦簽同意書，未來仍會努力和居民協調。

(中時)