PGA》尼爾森賽詹姆斯韓重返排頭 戴伊升T3

前球王澳洲戴伊升至T3，決賽輪爭近1年首冠。(美聯社資料照)

尼爾森錦標賽明(22日)決賽輪很有話題性，除了美籍韓裔詹姆斯韓有希望繼金時雨球員錦標賽之後，代表「韓國人」連贏2場美巡冠軍，另外，前球王澳洲名將戴伊這天將挑戰近1年首冠，美國名人賽冠軍西班牙賈西亞，也有希望贏得近3戰第2勝。

美籍韓裔詹姆斯韓靠著第2次揮出64桿重返排頭。(美聯社)

詹姆斯韓第3輪第16洞與第17洞，雖錯失老鷹與小鳥推桿，這輪仍交出完美的6鳥0柏忌的64桿(-6)，與首輪一樣，這個成績讓他2度站上排頭，以總桿198桿(-12)領先群雄，出現爭奪本季首冠與美巡第3冠希望。

詹姆斯韓前4場出賽都被淘汰，是2011年新人球季以來頭一遭，尼爾森錦標賽卻打出鹹魚翻身氣勢，他對如此大落差表現說：「過去前4周、6周打的不是很理想，可是我一直努力苦練，保持自信。」。

美國好手霍薛爾以199桿位居第2，但較令人注目的，無非是200桿與美國科拉克並列第3的戴伊。這位澳洲與菲律賓混血的29歲高手，前兩年總共拿下8場冠軍，一舉達成小時成為「球王」美夢，但自從去年五月贏得球員錦標賽之後，因為去年季後賽受傷，復出後又沒打出巔峰時球感，不僅今年二月打完Genesis公開賽球王退位，且1年無緣冠軍，直到尼爾森錦標賽第3輪攻上並列第3，才首度出現爭冠契機。

戴伊今全場抓下8隻小鳥，只在第14洞吞1個柏忌，交出當天最佳成績63桿，讓自己攻上領先群，明爭奪落後2桿逆轉勝與2016-17球季首冠。

四月贏得生涯第1座大賽冠軍的賈西亞，這場比賽前3天表現漸入佳境，繼前兩天73、65桿之後，今再交出64桿，以202桿升至並列第6，決賽輪也要爭落後4桿逆轉勝，以及美巡近3場出賽第2冠。

「球王」美國重炮強森，今只揮出71桿，以205桿退居並列第19，由於落後7桿，爭冠希望渺茫。

(中時電子報)