通霄海水浴場鐵人三項比賽 1男不幸溺斃
LAVA鐵人三項比賽今天清晨在苗栗通霄海水浴場登場，然而第一項海泳項目即傳出憾事。60歲卓姓男子開賽後，在離岸不到70公尺處被其他選手發現溺水，岸邊救護站緊急出動救援，將人抬回岸邊進行CPR急救，到院前無呼吸心跳，搶救後仍回天乏術。
據了解，卓男來自台中市，與6名愛好運動的友人組隊報名，這也是他第一次參加標準鐵人三項比賽。友人表示，他們平常都是透過line群組相約運動，過去曾有一起騎車或是室內游泳的經驗，沒有一起參加鐵人三項，完賽後得知憾事趕往醫院了解，但不清楚事發經過。
警方調查，家屬認為卓男平日都有固定運動，健康狀況還不錯，不解怎麼發生意外，因死者肺部有積水，需要進一步釐清。
承辦的台灣鐵人三項公司工作人員指出，卓男報名的是鐵人三項標準賽，基於家屬優先的情況下，有關卓男的資訊尚在了解當中。根據報名資料，大會有為每名選手投保250萬的公共意外責任險，如遇到傷亡，選手自付額超過2500元才可獲得500萬理賠。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。