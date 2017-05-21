通霄海水浴場鐵人三項比賽 1男不幸溺斃

台中市60歲卓姓男子今天參加通霄鐵人三項比賽的游泳項目，在離岸不到70公尺處被人發現溺水，送醫不治。(江詩筑攝)

從2015年起開始在通霄海水浴場舉辦的鐵人三項比賽在鐵人界頗負盛名，今年首傳溺斃意外。(江詩筑攝)

卓男被發現時已無生命跡象，送醫搶救仍告不治，家屬及友人都在醫院外面守候。(江詩筑攝)

LAVA鐵人三項比賽今天清晨在苗栗通霄海水浴場登場，然而第一項海泳項目即傳出憾事。60歲卓姓男子開賽後，在離岸不到70公尺處被其他選手發現溺水，岸邊救護站緊急出動救援，將人抬回岸邊進行CPR急救，到院前無呼吸心跳，搶救後仍回天乏術。

據了解，卓男來自台中市，與6名愛好運動的友人組隊報名，這也是他第一次參加標準鐵人三項比賽。友人表示，他們平常都是透過line群組相約運動，過去曾有一起騎車或是室內游泳的經驗，沒有一起參加鐵人三項，完賽後得知憾事趕往醫院了解，但不清楚事發經過。

警方調查，家屬認為卓男平日都有固定運動，健康狀況還不錯，不解怎麼發生意外，因死者肺部有積水，需要進一步釐清。

承辦的台灣鐵人三項公司工作人員指出，卓男報名的是鐵人三項標準賽，基於家屬優先的情況下，有關卓男的資訊尚在了解當中。根據報名資料，大會有為每名選手投保250萬的公共意外責任險，如遇到傷亡，選手自付額超過2500元才可獲得500萬理賠。

(中時)