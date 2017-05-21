警破多元賭博網站 查扣上億獲利帳冊
北市警信義分局為貫徹「2017臺北市世界大學運動會賽前淨化治安專案工作」，於同步執行安城掃賭期間，與南投縣警局草屯分局組成專案小組，破獲「通博娛樂城」網站違法經營賭博，查扣的帳冊初步分析，獲利上億元。
警方專案小組日前至台中市北屯區文心路一帶搜索，現場逮捕吳姓(28歲)、張姓(34歲)女性管理幹部，並查扣打卡機、打卡單、教戰守則、行動電話、電腦、路由器、數據機等贓證物，更在工作電腦帳冊檔案中發現，該賭博網站每日轉帳金額達數百萬餘元，總計獲利已逾上億元。
警方調查，該不法賭博網站分工細緻，旗下設有專業架設網站及維修之「設備組」、專責收受人頭帳戶供賭客轉帳之「帳戶組」，另有審核會員資格、風險評估之「審核組」及負責結算、兌換不法獲利之「金流組」。
警方發現，參與網站投注的賭客須於線上儲值存款達到標準值，始能參與會員註冊，並經審核後取得帳號密碼。
此外，該網站並以多元化模式經營，除提供時下盛行之各類運動賽事簽賭平台，如:棒球、籃球、足球、網球等，另有電子遊戲類簽賭，如:539、時時彩、六合彩及博奕類簽賭，如:麻將、百家樂等。
賭客應事先將現金轉帳至人頭帳戶後，線上儲值再以1:1兌換等值點數下注，如賭客贏得點數，可將等值點數匯回現金。
甚至遇例假日時，為提高賭客下注率，更有優惠活動，如儲值現金達標可加倍點數之兌換，最高甚至達15倍，因此每逢假日賭客均趨之若鶩，使該網站2週內不法獲利竟高達上億元。
吳嫌等人警詢後均坦承犯行，除將其依刑法賭博罪移送台中地檢署偵辦外，並將持續追查不法獲利流向及其他共犯。
(中時)
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