不理美 TPP 11國重大宣布繼續往前！

第23屆APEC貿易部長會議在越南河內登場，各國與會代表在開幕時合影。(圖/美聯社)

喊出「美國優先」的川普在今年1月先拋棄TPP協定，使TPP未來充滿不確定性，如今剩下的11個TPP成員國周日(21 日)做出重大決定，撇開美國不參加的因素，墨西哥、紐西蘭等國的經濟部長在越南河內APEC會議中，共同決定仍將TPP協定繼續往前推進，讓一度因為美國退出，而面臨封殺的TPP起死回生！

路透社報導，紐西蘭商務部長Todd McClay周日(21 日)在越南河內APEC會議表示，美國退出跨太平洋夥伴協定(TPP)以後，目前僅存的11個成員國不會扼殺TPP，「我們正致力找出推動TPP繼續往前的辦法，並且預計在11月提出解決對策」。墨西哥經濟部長Ildefonso Guajardo也附和這項說法。

本周末(20日)APEC第23屆貿易部長會議在越南河內登場，共有來自21個亞太經合會會員國的貿易部長聚焦討論區域的貿易發展方向，最新消息指出，美國以外的11個TPP貿易部長也藉此開會討論，決定TPP生死，並且在今日得出結論，全體成員同意不理會美國決定，繼續以TPP 11國向前邁進！

(中時電子報)