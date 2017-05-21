國內汽、柴油價格明調漲0.5元及0.6元

中油宣布，自22日起，國內汽、柴油價格漲0.5及0.6元。(圖/本報系資料)

中油宣布，自明(22日) 凌晨零時起調漲各式汽油價格每公升0.5元、各式柴油價格每公升0.6元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.6元、95無鉛汽油每公升23.9元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.5元。

中油公司表示，本週國際油價受到沙烏地阿拉伯與俄羅斯能源部長發表聯合聲明，力促延長減產協議延長至明年3月底，獲多數產油國支持，以及美國商用原油庫存減少等消息助漲下，原油價位回升。

本週調價指標7D3B週均價為每桶51.28美元，較前週48.86美元，上漲2.42美元，新台幣兌美元匯率升值0.051元，國內油價依公式計算漲幅為3.82％，汽、柴油每公升各調漲0.5元、0.6元。

(中時電子報)