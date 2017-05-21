會考英文科閱讀題 醫師過勞 殺人魔入題

在台中一中應考的三光國中考生利用休息時間做最後衝刺。（馮惠宜攝）

國中會考在英文英聽考試後落幕，考生們如釋重負跨出會場。（馮惠宜宜攝）

國中會考英文科考生一般認為中間偏難，閱讀題比往年都還要長，不但文章長，且答案選項也長，居仁國中應屆生張博勳說，前面的單選題幾乎可以不用大腦就得分，但後面閱讀題篇幅都比往年考題還要長，看到一堆文字就覺得煩燥。

居仁國中另外考生鄒禹紳指出，26題閱讀題都很生活化，包括二手書籍交換，還有醫師過勞，以及幫農民販售NG水果減少農民損失，還有全球化趨勢下對電影產業的影響，其中講述美國電影票房近年不斷成長，還有圖表讓考生看全球各國電影票房消長，也討論這樣的趨勢下會不會讓美國文化透過電影產業伸入其他國家的文化。

居仁國中考生陳家葦則對其中一個類小說的閱讀題目印象深刻，題目講述在野外遇到殺人魔會發生什麼事、出現什麼狀況，整個閱讀題目有小說化。

(中時)