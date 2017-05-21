想念豬哥亮 謝金晶：來夢中再抱抱我好嗎？

謝金晶至今仍無法接受豬哥亮的離開，並在今晨寫下思父心情。（圖／取材自謝金晶Twinkling Ting臉書）

傳奇天王豬哥亮辭世，不僅演藝圈失去一代巨星，豬哥亮子女更是頓失慈祥的父親，其中小女兒謝金晶因為到印尼表演商演，遺憾未見到豬哥亮最後一面，謝金晶一回台後就直奔豬哥亮靈堂，她泣不成聲、場面哀戚，謝金晶此後每天都到靈堂摺紙蓮花，回家簡單梳洗後，就再到靈堂陪爸爸，近一周幾乎沒睡，整個人消瘦一圈。謝金晶至今仍無法接受豬哥亮的離開，今晨並寫下思父心情。

謝金晶昨和家人進行頭七法事，她雙眼紅腫，讓人看了很心疼。（圖／本報系資料照片）

謝金晶多日來都在爸爸靈堂處理大小事，而昨（20日）是豬哥亮的頭七，大兒子謝順福、小兒子謝佑穎、小女兒金晶都幫豬哥亮做法會，從昨午4點半一路進行近8小時的儀式，而今凌晨謝金晶在臉書首次寫下對父親的思念，透露還是不敢相信豬哥亮已經離開「對您的思念日益增加」。

謝金晶PO出父女在病榻前彼此握住的雙手，並寫下：「爸~今天是您離開我們的第七天，稍早跟哥哥、弟弟、嫂嫂、您的孫子孫女一起為您作了熱鬧的頭七儀式，期盼所有的功德您都有收到」，喊話豬哥亮可以來到她的夢中「看看我，再抱抱我，牽我的手好嗎？」思父之情令人鼻酸。

(中時電子報)