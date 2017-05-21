甄子丹夫妻寵愛出招 女兒看了當場掩面跪地
武打巨星甄子丹以《葉問》走紅影壇，不僅演藝事業有聲有色，家庭生活更是幸福美滿，他2003年將選美名模出身的汪詩詩娶進門，至今結縭14年，育有一雙兒女，而甄子丹是演藝圈中出了名寵娃癡心爸，近來13歲愛女Jasmine首度在沒有父母的陪同下，出去玩1個禮拜，這可讓寵孩子的甄子丹夫婦想念死了，熱切的心意化為行動，在機場出大招啦！
汪詩詩在個人instagram上貼出多張照片，表示自己跟老公甄子丹到機場接寶貝女兒，他們有備而來，竟然準備了超大張布條，上面寫著「歡迎回家！」，夫妻倆脖子上還掛著花圈，臉上掛著超大的笑容，場面既熱鬧又搞笑。
果然待Jasmine一出關，一眼就發現爸媽為她準備的超大驚喜，忍不住笑倒在地，害羞掩面，連旁邊的旅客看了都笑開懷，夫妻倆開心給寶貝掛上花圈，摟著她一起步出機場，場面相當溫馨愉快，汪詩詩也在IG寫道：「雖然我們讓公主尷尬了，但誰在乎啊？！這是她第一次離開我們整整一周，我們太想妳了啊！」，同時也跟當天想找夫妻倆合照但未果的粉絲們道歉，表示當天是他們家庭的私人時間，「而且女兒回家讓我們太興奮啦！」，一家子好感情讓人大讚羨慕。
(中時電子報)
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