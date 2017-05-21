MLB》老虎送三連轟 阻斷遊騎兵10連勝

老虎靠首局卡布瑞拉(左)等3人3連轟領軍，中止遊騎兵10連勝。(美聯社)

遊騎兵近期氣勢如虹，昨擊敗老虎後拉出一波10連勝，不過老虎可不願再當祭品，21日兩隊再度交手，老虎靠首局阿維拉(Alex Avila)、傑迪馬丁尼茲(J.D. Martinez)、米蓋卡布瑞拉(Miguel Cabrera)3連轟領軍，加上「虎王」韋藍德(Justin Verlander)7局失3分好投，不給遊騎兵任何機會，終場老虎9比3勝出，阻斷遊騎兵連勝。

遊騎兵想搶連勝，但先發的葛瑞芬(A.J.Griffin)卻表現卻不如預期，首局1出局後，先是連2打席都纏鬥3球後，第4顆速球被阿維拉、卡布瑞拉轟陽春炮，接著與馬丁尼茲交手改變策略，第5球改以切球對決，卻還是逃不過馬丁尼茲狙擊。

葛瑞芬首局挨3連轟，隨後第3、第4局，又遭老虎打者狙擊，最後僅撐3.1局挨9安、失9分退場，儘管牛棚力保不失，但打線遭老虎投手群壓制，讓老虎贏得勝利。遊騎兵捕手魯克洛伊(Jonathan Lucroy)認為，葛瑞芬有些球投得不錯，但狀況不如平常犀利，也不忘誇讚老虎，「我們雖然處於10連勝，但今晚碰到更好的對手。」

老虎打線爆發攻得9分，虎王投球也威風八面，繳出7局僅被打4安、失3分的優質先發，送給遊騎兵自2015年8月20日以來，在老虎主場克邁利卡球場(Comerica Park)首場敗仗，虎王說，「當球隊打得像今天那麼好，贏球機率就會大增，阻止他們連勝最好的方法，就是得設法先馳得點。」老虎贏球後，勝率也破5成，戰績直逼雙城和印地安人。

(中時電子報)