94狂！《神力女超人》助陣中職
電影《神力女超人》即將在台上映，該片在北美上映後頗受好評，甚至被讚能和《黑暗騎士》齊名，而片商為了宣傳電影，在本周末（5/20、5/21）更強勢到台中洲際棒球場，並由曾獲得世界啦啦隊錦標賽冠軍隊伍替球員們加油！
《神力女超人》找來女神蓋兒加朵演出，她先前曾被選為是聯合國女權大使，儘管引發爭議，但她替女權發聲的印象讓人深刻，恰巧與中信兄弟的「女孩日」頗為謀合。而本周末的台中洲際棒球場，不僅有《神力女超人》的宣傳看板，球隊也找來曾獲世界啦啦隊錦標賽冠軍的中華競技啦啦隊替球員加油，更找來棋壇第一美女黑嘉嘉開球，片商更發贈《神力女超人》科技貼紙，宛如有「神力加持」，《神力女超人》將於5月30日在台上映。
(中時電子報)
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