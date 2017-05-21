嘉義黃文醫院列暫定古蹟 緊急停拆
日治時期號稱「嘉義市銀座」、後改為黃文醫院的老房子，傳出要被拆毀，嘉義市文化局今天緊急啟動「暫定古蹟」機制，局長黃美賢邀集3位文資審議委員到現場勘查，審議後列為暫定古蹟，停止拆除，屋頂先加固。
民生北路1931老洋房餐館隔壁同期建築物，閒置10餘年，昨天傳出有工人開始拆屋，台灣圖書室文化協會獲報關切，文化局文資課獲報後，立即邀約文資審議委員於上午履勘。
台灣圖書室文化協會常務理事郭盈良表示，根據彰化文化陣線研究資料，這棟老屋是日治時期津本喫茶店，有「嘉義市銀座」之稱，後來由黃文醫生購得，經營「育生小兒科」，也有人稱「黃文醫院」，黃文是醫學博士杜聰明的弟子。這棟房子經歷戰爭空襲、戰後二二八事件的洗禮，留存至今，具有歷史價值。
文資委員們初勘指出，這棟建築物屋頂以檜木片層疊交錯以防雨水，採用副同柱屋架（Queen Post），顯見是與隔壁房子共用屋架，牆壁是竹編夾泥牆，也用了斜撐建築法。
文化局長黃美賢表示，文化局接獲民眾通報，依文資法第20條啟動「暫定古蹟」審議程序，經文資委員初勘審議列為暫定古蹟，審議期間6個月，因該棟房子屋頂已有部分拆除，文化局將先採取加固措施。
(中時)
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