疑自行改裝電池不慎爆炸 1人嗆傷送醫

警消前往救援。（葉書宏翻攝）

新北市中和區大仁街10巷內某公寓民宅今（21）日中午11時許驚傳火警，公寓3樓冒出火舌延燒至4樓，所幸警消及時前往救援，4樓住戶輕微嗆傷送醫，詳細起火原因待進一步釐清。

警消指出，3樓燃燒面積約18坪、4樓約2坪，初步調查疑似因電動車電池爆炸起火燃燒。3樓林姓屋主表示，因為怕電動車電池不夠用，有自己改裝電動車電池。詳細起火原因，警方正在調查。

(中時)