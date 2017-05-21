NBA》讓麥基先發？布朗：科爾的主意
儘管勇士21日是靠杜蘭特第3節飆分才贏，卻不能忽略麥基上半場包辦16分，幫助球隊緊咬比分的事實，勇士代總教練麥克布朗賽後大讚麥基表現，更把功勞歸給教頭科爾，「因為讓麥基先發，是科爾的主意！」
畢竟今年季後賽期間，科爾因為背部舊患復發，完全無法站在場邊執教，可是他最近開始出席球隊訓練與會議，甚至這次遠赴馬刺主場拚戰，科爾也隨隊出征，代表他回到場邊日子不遠，但他目前仍然選擇躲在幕後操盤。
由於「馬刺公敵」帕楚利亞受傷，他的先發位置空了出來，科爾建議改讓麥基先發，果然帶來極佳效果，麥基21日僅打13分鐘，投9中6、罰6中4，就有16分的高績效演出，更在上半場幫助勇士緊咬比數，甚至取得超前。
「要不是麥基先發上場幫我們帶來能量，我們一開賽就可能落後很多分了！」布朗賽後表示，沒想到過去經常入選歐尼爾「五大冏」節目的麥基，如今已成勇士爭冠的重要拼圖之一，這恐怕是歐尼爾怎麼也想不到的事情。
布朗更稱讚克雷湯普生針對馬刺後衛米爾斯的防守，在湯普生全力盯防下，米爾斯此役投10中2、僅得7分，湯普生自身進攻表現也不差，投15中7、貢獻17分，「湯普生不僅投籃好，他的突破與進攻籃框對我們也很重要。」
提到贏球功臣杜蘭特，布朗反而僅淡淡表示，「我們沒做甚麼特別的事，他就是手感火熱！」
(中時電子報)
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