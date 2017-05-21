打死員工 刈包店老闆疑另涉恐嚇案
刈包店黃姓老闆日前涉嫌持鐵槌打死林姓男員工，遭警方送辦，檢方複訊後以15萬元交保。黃男行事兇狠，早在殺人案發生前，就涉嫌恐嚇另一名員工母親，據傳這名員工受傷嚴重，仍在住院治療，警方已著手偵辦。
1名烤肉刈包店19歲員工的母親向第三警分局立德派出所請求協助，稱兒子在刈包店工作，47歲老闆黃男疑有不當情事。警方陪同母親到店裡找到兒子，當面詢問是否遭到黃傷害、脅迫或妨害自由，但她兒子都答覆「沒有」。
事後，警方接到員工母親報案，指控遭黃老闆恐嚇，警方通知黃男到案說明，但黃男均未到案。17日晚間，黃男向警方謊報，稱34歲林姓員工趴在店內桌上睡著，叫也叫不醒，已僵硬死亡。
警方追查發現，黃男與林男當天清晨酒後因細故起衝突，雙方互毆，黃男持鐵槌打死林男，黃男相當冷血，晚間還向警方謊報案情。警訊中還私下透露，有1名員工因車禍而住院，警方釐清黃男涉殺人案情後將他送辦，檢方複訊後，以15萬元交保。
外傳，黃男行事兇狠，與員工間糾紛不少，黃男口中的住院員工，就是控告黃男恐嚇婦人的兒子，疑遭黃男傷害導致住院，全案警方正了解中。
(中時)
關鍵字：刈包
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