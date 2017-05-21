宜蘭6旬男子跌落蓄水池溺斃

宜蘭縣大同鄉莊姓男子掉落蓄水池中，救起後已無生命徵象。（李忠一翻攝照片）

男子跌落的蓄水池深達4、5公尺。（李忠一翻攝照片）

今天（21日）上午11時許，宜蘭縣大同鄉南山救護站接獲派所轉報，指有一男子跌落灌溉用的儲水蓄水池，消防隊隨即派遣大同消防分隊人、車、船艇等救生裝備前往現場救援。

中午12時36分，救援人員找到溺水的莊姓男子，但莊男無生命徵象，救護車現已將莊男送往羅東聖母醫院搶救中。據了解，莊男年逾6旬，至於掉落蓄水池原因仍在調查中。

(中時)