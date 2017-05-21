用路人注意！台北市北門周邊調整路型

北邊周邊路型改善進入最終階段，將忠孝西路（西往東進城方向）路型從北門南側調整到北側，行車方向不變，原忠孝西路右轉延平南路的動線取消，改由中華路或博愛路向北行駛至延平南路。(陳燕珩攝)

北市府推動西區門戶計畫，去年初拆除忠孝橋引道重現北門後，持續進行周邊路型改善工程，目前進入最終階段。北市副市長林欽榮上午視察施工進度指出，昨凌晨已開放北門周邊永久路型，整體道路工程將在6月中下旬完工，北門廣場綠地也在加速施作，預計7月中旬完成，未來周邊交通動線會更順暢，民眾也更能親近北門。

北門周邊路型改善工程去年起分4階段施工，讓原本交錯複雜的七叉路口，調整為直捷順暢的動線，並減少到四個叉路口，降低行車危險性。

昨凌晨周邊進行第4階段路型轉換，將忠孝西路（西往東進城方向）路型從北門南側調整到北側，行車方向不變，原忠孝西路右轉延平南路的動線取消，改由中華路或博愛路向北行駛至延平南路。

為避免用路人初期不習慣路型調整，現場會有警力及義交指揮，明天就是上班日，工務局副局長黃一平提醒，調整後從三重方向進城的用路人，可直接從北門北側忠孝西路進入台北，不過博愛路往北進入忠孝西路方向，從2車道縮減為1車道，民眾要注意。

林欽榮今表示，北門周邊整體施工進度微幅超前，6月下旬前道路路型全面完工，範圍從環河北路到中山北路，合計1.5公里，包括人行道拓寬、公車專用道及交六公車彎將全部定案。周邊路型將回復雙向4線道5線道原貌，公車專用道則「以車就人」，全面往西邊靠，目前統計通勤效率平均每小時提升17公里。

他進一步說，過去北門周邊有8、9塊小綠地，現在整併為十字型的大型廣場，面積有6.8公頃，預計7月中完工。以後民眾想親近北門，可直接從平面穿越，不用走地下道。

此外，市府已和中華郵政談妥，今年10月將復舊北門郵局車寄，郵局內部也已開始整裝，未來將作國家級郵政博物館，加上明年鐵道部博物館開放、三井倉庫重組完工營運，將串聯成博物館群，民眾可拭目以待。

(中時)