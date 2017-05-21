星二代超辣身材藏不住 「癡漢視角」南半球溢出！
擁有揉合東西方優點帥臉的港星王敏德，鍾情他說第一眼看到就覺得好美的名模馬詩慧，兩人結褵至今25年，嬌妻給他添了2女1男，自然如爸爸預言的，孩子都生得標緻，其中，二女兒王麗嘉身材高挑纖瘦、外型風情萬種，頗有張曼玉加上邱淑貞之姿，此外，她作風也相當美式，近來在IG秀出度假照，竟大露南半球，讓粉絲驚呼「不得了」！
繼王敏德大女兒王曼喜大秀美背後，妹妹王麗嘉也跟著姊姊出招了！王麗嘉外型相當有特色，加上身高優勢，讓她受到業界青睞，出道當模特兒，最近她到美國度假，碧海藍天就在眼前，沒有不脫的道理，只見王麗嘉帶著墨鏡、穿著比基尼入鏡，有趣的是，這鏡頭竟是仰角拍攝，不僅水蛇腰一覽無遺，還洩漏比基尼內衣下緣的秘密，渾圓南半球呼之欲出，她嘴裡還吃著莓果，相當挑逗，性感身影受到網友吹捧，笑稱這另類「漏奶」漏得好，還說這角度根本「癡漢視角」。
(中時電子報)
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