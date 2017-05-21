國中會考英文科 考生：文章長、聽力對話多
國中教育會考最後一科考英文閱讀與英文聽力，考生認為，題組文章長，是一份「需要耐心」的考題，若能仔細看完再作答，應該可以拿A；至於聽力，幾乎都是兩人的對話，也需要耐心聽到最後，才能聽到答案。
台北市建成國中考生羅琳玉說，題組有一題融入9年級下學期「全球化」課程，文章寫因為全球化影響，美國電影興起、許多國家本土電影沒落，並提供圖表要學生作答，另外還有南極大陸探險等文章。她認為，整份考題雖不難，但是因為文章長，必須很有耐心看完，聽力測驗也一樣。
政大附中考生劉郁欣表示，今年英文考題難易度適中，但是與去年相比困難一些，主要是因單字比較多、題組文章比較長。其中，一題題組主題是醫師工作時數太長，讓人聯想到台灣醫護人員過勞的議題，很貼近生活。同校考生林宜蓁則說，英文沒有太多不會的單字。
(中時)
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