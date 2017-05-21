黑心鮑疑流往桃苗投三縣市 恐已有人下肚
台中宏碩海產爆出改標販售逾期冷凍鮑魚、白蝦仁，事發4天，台中市衛生局終於公布問題食品流向，除台中市外，比對業者電腦出貨單，發現桃園、苗栗、南投三縣市也有業者疑似進到過期海鮮，唯經衛生主管單位到場稽查，都已無庫存，恐全數被消費者吃下肚。
宏碩海產公司在19日爆出改標販售逾期冷凍鮑魚後，各界關心其黑心鮑流向，目前衛生局根據宏碩海產公司電腦內的出貨單發現商品流向苗栗、桃園、南投三個縣市，但21日深夜通知三縣市清查後查無所獲；另衛生局主動稽查台中市各飯店、餐廳、量販店等下游共23家店家，目前並未查獲過期海產。
(中時)
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