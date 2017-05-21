台中10里民無償捐地 終得拓寬2米路

霧峰區萬峰里豐營巷，經市議員蘇柏興（右二）、里長林麗真（右四）排除萬難，加上里民慷慨捐地，今天終於通車！（陳世宗攝）

萬峰國小學童舞龍舞獅，里民以「娶媳婦、嫁女兒」的歡喜心，來慶祝通車典禮，場面熱鬧感人！（陳世宗攝）

霧峰區萬峰里豐營巷只有三百米長，原來路寬僅兩米，居民期待拓寬二、三十年了，經數10位里民慷慨無償捐出約600坪、市價約5000萬的土地；市議員蘇柏興爭取經費克服種種困難，終拓寬為6米道路，今天順利通車，地方上舞龍舞獅及踩街盛大慶祝，場面熱鬧感人。

蘇柏興說，霧峰區萬峰里豐營巷屬偏鄉地區，一直未被市府重視，但豐營巷為萬峰里民重要出入巷道，原來路寬緊2米左右，里民來往非常不便，歷任里長極力爭取拓寬都無法如願；現任里長林麗真與沿線地主溝通協調，取得全體地主同意，無償捐地來開路。

經市議員蘇柏興極力爭取道路開闢經費1000萬元，歷經1年多的努力，並克服重重困難，終在今天舉行通車剪彩典禮。地方民眾說，以前道路2米寬，汽車無法進出；現在拓寬為6米的道路可供雙向通車，附近居民都好高興。

萬峰國小學童舞龍舞獅，里民同心協力準備湯圓，台灣小吃，地方耆老長者，蘇柏興、林麗真里長陪同地方耆老、里民踩街；里民以「娶媳婦、嫁女兒」的歡喜心，來慶祝通車典禮熱鬧滾滾。

蘇柏興指出，1條只有300米長的道路拓寬，出現盛大慶祝場面，是因居民等拓寬、真的等很久了；更難得的是，里長林麗真的努力不懈用心奔走，地主齊心齊力無私奉獻，願意無償提供土地來拓寬道路，精神令人感動。

(中時)