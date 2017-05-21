台中10里民無償捐地 終得拓寬2米路
霧峰區萬峰里豐營巷只有三百米長，原來路寬僅兩米，居民期待拓寬二、三十年了，經數10位里民慷慨無償捐出約600坪、市價約5000萬的土地；市議員蘇柏興爭取經費克服種種困難，終拓寬為6米道路，今天順利通車，地方上舞龍舞獅及踩街盛大慶祝，場面熱鬧感人。
蘇柏興說，霧峰區萬峰里豐營巷屬偏鄉地區，一直未被市府重視，但豐營巷為萬峰里民重要出入巷道，原來路寬緊2米左右，里民來往非常不便，歷任里長極力爭取拓寬都無法如願；現任里長林麗真與沿線地主溝通協調，取得全體地主同意，無償捐地來開路。
經市議員蘇柏興極力爭取道路開闢經費1000萬元，歷經1年多的努力，並克服重重困難，終在今天舉行通車剪彩典禮。地方民眾說，以前道路2米寬，汽車無法進出；現在拓寬為6米的道路可供雙向通車，附近居民都好高興。
萬峰國小學童舞龍舞獅，里民同心協力準備湯圓，台灣小吃，地方耆老長者，蘇柏興、林麗真里長陪同地方耆老、里民踩街；里民以「娶媳婦、嫁女兒」的歡喜心，來慶祝通車典禮熱鬧滾滾。
蘇柏興指出，1條只有300米長的道路拓寬，出現盛大慶祝場面，是因居民等拓寬、真的等很久了；更難得的是，里長林麗真的努力不懈用心奔走，地主齊心齊力無私奉獻，願意無償提供土地來拓寬道路，精神令人感動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。