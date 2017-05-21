劍湖山端午假期大玩cosplay

劍湖山世界端午連假邀大家一起角色扮演，動漫代言人《三飛娘》於5/27邀請香港知名Coser《YUI》及動漫歌手《PCF》至現場唱跳表演。同時舉辦另類龍舟賽，邀請《火辣神奇寶貝女郎PK帥氣猛男軍團》，比基尼辣妹與高顏值猛男進行人體龍舟爭奪戰。

(中時)