超人也會痛 聯盟自責分率王進DL

太空人陣中的王牌凱寇。（美聯社資料照）

同時在聯盟勝投與自責分率高居王座，賽揚強投太空人隊王牌凱寇(Dallas Keuchel)20日傳出因頸部神經發炎，過去曾隱瞞肩傷，令球團不敢大意，立刻放入10天傷兵名單，預計跳過一次先發。

2015年賽揚強投凱寇本季拿下7勝0負，與道奇王牌柯蕭(Clayton Kershaw)並列聯盟勝投王，同時自責分率1.84是聯盟最佳，不過前役僅投5局就退場，並隨即告知頸部不適。

凱寇上季肩膀旋轉袖發炎，當時曾隱瞞硬拚，該季先發26場奪9勝，且投不滿200局僅168局，自責分率飆上4.55，是自2014年後最差，如今這位球隊王牌學乖不再硬撐，太空人總教練辛屈(A.J. Hinch)表示，「儘管這對球隊而言絕非好事，尤其他是我們的王牌，他也自認是超人，但我很高興他第一時間就誠實以對。」

所幸經核磁共振(MRI)檢查後，確定凱寇是頸部發炎並無大礙，預計跳過一次先發就能歸隊，辛屈說，「雖然我們不希望他缺席，但跳過一場總好過夜長夢多。」

(中時電子報)