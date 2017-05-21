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古坑團委會志工包粽要送老人院及華山基金會老人。（許素惠攝）

雲林家扶主委夫人林秀媛（左1）、李芳英委員（中）與副主委林定楷夫人丁淑昭（右1）親臨現場一同包粽子獻愛心。（許素惠攝）

雲林家扶莪馨會結合台西安西府及財團法人融獻基金會共同製作端午愛心粽，照顧沿海地區的弱勢家庭。救國團古坑團委會也包粽子送林內同仁之家、華山基金會老人等弱勢，愛心隨粽香處處飄。

雲林肉品市場贊助豬肉，安西府內50義工忙著備料、炒料、包粽、蒸煮，為家扶扶助家庭包3000顆熱騰騰的粽子，沿途發送台西、麥寮、四湖、東勢、褒忠等鄉鎮，陪弱勢家庭一起過節。

(中時)