雲科大畫荷藝術音樂饗宴詩情畫意
雲林科技大學藝術中心在「雲那裡」舉辦「畫荷藝術．音樂饗宴」活動，畫荷寫生比賽社會(大專)組、高中組、國中組、國小組總計220人報名參加，在早晨的蟬鳴聲中，寫生者用生動活潑的筆觸畫荷，摘錄荷畔美景，開啟荷花、琴韻、蟬聲與心靈共鳴的音樂藝術饗宴。
音樂家劉馨孺、羅含雅現場演奏，初夏時節在清新的荷花綻放中，交織著洗滌心靈的樂章，在優雅的琴韻聲中，欣賞畫荷的美感，更增添校園藝術的氣息。
畫荷寫生比賽，各組前三名，社會組斗六王致捷、嘉義市紀晴楀、西螺曾鈺如。高中組斗六高中張羽菁、竹山高中林敬忻、斗六高中 吳亞恬。國中組東南國中巫莛柔、斗六國中、林敬庭、土庫國中 黃子瑄。國小組中山國小蕭皓謙、橋頭國小許庭怡、中山國小董宸毓。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。