雲科大畫荷藝術音樂饗宴詩情畫意

音樂家劉馨孺演奏。（雲科大提供）

雲科大畫荷寫生比賽，參加者眾。（雲科大提供）

參與畫荷比賽者個個畫藝不凡。（雲科大提供）

雲林科技大學藝術中心在「雲那裡」舉辦「畫荷藝術．音樂饗宴」活動，畫荷寫生比賽社會(大專)組、高中組、國中組、國小組總計220人報名參加，在早晨的蟬鳴聲中，寫生者用生動活潑的筆觸畫荷，摘錄荷畔美景，開啟荷花、琴韻、蟬聲與心靈共鳴的音樂藝術饗宴。

音樂家劉馨孺、羅含雅現場演奏，初夏時節在清新的荷花綻放中，交織著洗滌心靈的樂章，在優雅的琴韻聲中，欣賞畫荷的美感，更增添校園藝術的氣息。

畫荷寫生比賽，各組前三名，社會組斗六王致捷、嘉義市紀晴楀、西螺曾鈺如。高中組斗六高中張羽菁、竹山高中林敬忻、斗六高中 吳亞恬。國中組東南國中巫莛柔、斗六國中、林敬庭、土庫國中 黃子瑄。國小組中山國小蕭皓謙、橋頭國小許庭怡、中山國小董宸毓。

(中時)