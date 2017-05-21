前國大代表許崇文過世 告別式22日舉行

許崇文生前豪爽，結交不少好友，親友得知不幸過世，紛紛感到不捨。（家屬提供）

前國大代表、前民進黨桃園縣黨部主委許崇文，今年5月6日因腦中風不幸過世，享年61歲，家屬22日上午在桃園市中壢御奠園為其舉行告別式，桃園市長鄭文燦將到場頒褒揚狀、功勳獎章，與親友共同進行追思。

許崇文在桃園市未升格前，曾任桃園市副市長（等同現在的桃園區副區長），也曾擔任桃園市汽車貨櫃公會理事長、台灣省貨櫃公會理事、民進黨桃園縣黨部第五、六、七、九屆評委會召集人、民進黨桃園縣黨部主委、國民大會代表，現任桃園市義交大隊長。

許崇文個性豪爽、海派，交友廣闊，親友得知他本月不幸過世，紛紛感到不捨。

家屬22日將在中壢舉辦告別式，屆時安排義交大隊、市旗、宗親會旗、覆黨旗等流程，鄭文燦也將到場頒褒揚狀、功勳獎章，送許崇文最後一程。

(中時)