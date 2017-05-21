JLPGA》盧曉晴普利司通飆66桿 2桿差獲第2
台灣「高球1姊」盧曉曉今(21日)在普利司通公開賽決賽輪，飆出66桿(-6)，但最終冠軍落在這輪狂飆65桿(-7)的日本女將上田桃子之手，以2桿差的總桿202桿(-14)獲得第2。
上田桃子與盧曉晴，分別以落後1桿與2桿進入今天決賽輪爭冠，結果2人前5洞都抓下3隻小鳥，雙雙躍居排名1、2，惟盧曉晴始終在上田桃子後面追趕，最後由上田桃子贏得逆轉勝。
2人都是美巡轉戰日巡選手，並在日巡繳出亮麗成績。2010年將重心轉移到日巡的盧曉晴，2013年至本季累計贏得13座日巡冠軍。上田桃子則於2014年回到自己國家奮戰，當季拿下2冠，今則拿下近3年首勝與生涯第11座日巡冠軍。
(中時電子報)
關鍵字：冠軍
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