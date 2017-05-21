洛杉磯機場飛機與卡車碰撞 8人受傷

墨西哥航空737客機在滑行道上把一輛工作車撞翻。(圖/ABC7推特)

美國洛杉磯國際機場發生飛機與工作卡車碰撞的意外，造成貨車8人受傷，兩人傷勢較重，所幸都沒有生命危險。至於飛機乘客僅受了些驚嚇，並無大礙。

CNN報導，洛杉磯消防局表示，一架從墨西哥城出發的墨西哥航空(Aeromexico)的波音737客機，在降落的過程中，飛機的右翼撞翻了在滑行道的工作卡車，結果造成卡車的8名工作人員受傷，幸而卡車並未燃料溢出，也未造成著火。

聲明說，機上有146名乘客，大多感受到碰撞的震動，造成一陣恐慌，幸而沒有乘客因此受傷，只有一名乘客宣稱心悸不適。受傷的卡車工筰人員緊急被送往當地醫院，雖然兩人傷勢較大，但經治療後情況穩定，已無大礙。

這架飛機的右翼因碰撞遭受輕微的傷害，不過碰撞的原因尚未確定，是飛機的責任，還是卡車的位置不當，都還需要進一步調查。

(中時電子報)