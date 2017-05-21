亞青少田徑賽 陽岱鋼遠親奪鉛球金牌

陽岱鋼遠親陽伯恩，在亞青少錦標賽勇奪鉛球金牌。(中華田協提供)

影片》阿美族小將陽伯恩，在第二屆亞青少田徑賽男子鉛球擲出19.40公尺成績，不但創個人最佳，並且幫助中華隊拿到第四面金牌。(中華田協提供)

就讀國立台東高中二年級的陽伯恩，21日在第二屆亞洲青少年田徑錦標賽男子鉛球項目擲出19公尺40，創個人最佳成績，幫助中華隊拿下本屆賽事第4金，追平兩年前在卡達的4金成績，只差U18全國青少年19公尺43全國紀錄3公分。

陽伯恩在亞青少田徑賽男子鉛球擲出個人最佳19公尺40成績。(中華田協提供)

與旅日棒球明星陽岱鋼有遠親關係的陽伯恩，父親年輕時是手球運動員，全家人都喜歡運動，伯恩小時候原本想要走籃球員這條路，但礙於身材逐漸橫長只能在國中一年級改練鉛球，沒想到第一次出國參賽就擲出好成績，賽後眼眶不禁泛紅，直喊太開心了。

在亞青少創下19公尺40個人最佳勇奪金牌的陽伯恩(右二)賽後與教練莊豐銘(右一)、中華田協秘書長王景成(中)與中華隊總教練邱為榮(左一)開心合照。(中華田協提供)

陽伯恩21日第一次就擲出18公尺83，改寫個人18公尺61最佳成績，張宇翔同樣是在第一次擲出18公尺53改寫個人最佳，印度與日本選手隨後超越張宇翔，而陽伯恩在篤定獲金之後，最後一次站上投擲區時雙手在半空中拍掌，場邊中華隊職員也跟著拍起雙手炒熱氣氛，陽伯恩深深吸了一口氣，然後將5公斤重的鉛球放在脖子與肩膀上，跨步、轉身、直推，只見鉛球在空中劃出一道美麗弧線，然後重重的落在草地上，經過裁判丈量後報出19公尺40成績，全場觀眾立刻給予熱情掌聲，就連裁判也趨前握手鼓勵與合照，可見得這個成績有多麼難得。

陽伯恩賽後表示，第一次就擲出18公尺83，自己也嚇了一大跳，但隨即穩住心情，因為中國、印度和日本選手的實力非常強，必須再擲出更好的成績才行，印度選手在第5次擲出18公尺82之後，心中緊張了一下，好在沒有被超過，最後一次在沒有壓力情況下擲出19公尺40，超過以往最佳成績79公分，腦袋瞬間全部放空，不知道如何形容，但感動到有點想哭倒是真的。

陽伯恩的指導教練莊豐銘稱讚子弟兵，來到曼谷之後伯恩就非常投入熟悉環境、比賽練習，一切都有按照訓練計劃表在走，賽前將狀況調整到巔峰，這面金牌贏得非常漂亮。

(中時電子報)