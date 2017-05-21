MiLB》王維中投1.2局 解決洛磯重炮
釀酒人3A左投王維中，今對洛磯3A之戰，中繼1.2局，被敲3安，失1分，自責分率增至2.89。王維中連4戰無失分中斷，但成功讓洛磯重炮史多瑞(Trevor Story)擊成游擊滾地球出局。另響尾蛇1A投手黃暐傑，長中繼3局，被敲1安，無失分，摘下第2勝，自責分率2.70。
洛磯游擊手史多瑞，去年登上大聯盟，前4場全開轟，是史上第一人，因英文名字被稱為「故事哥」。他菜鳥年狂敲27轟，有72分打點，打擊率2成72。史多瑞上月才在大聯盟，從韓國左投柳賢振手中敲陽春炮，昨在3A復健賽首戰剛開轟，近況不錯。
(中時電子報)
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