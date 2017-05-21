會考自然科圖表題多 考題生活化

106年國中教育會考第二天，自然科解題老師認為，自然科今年難易度適中、也具鑑別度，最大特色為圖表題多達8成，強調親自動手做；今年也首度出現漫畫的連續圖形命題，透過生活化情境測驗，磺火捕魚、銀杏也入題。

新北市明德高中校長張錫勳表示，自然科考題近年會考都是難易度適中，有很好鑑別度。今年還有一大特色，圖表題多達8成，必須從圖表中的資料和數據解讀，強調科學學習時重視探究實作的概念，尤其實驗課程，體現12年國教實作精神。

他說，圖表重視實驗設計、實驗後數據解讀判讀，平時必須做實驗才能具備解題能力，這次也整合科學概念在題目中，必須透過兩個以上概念方能釐清。生活化試題包括介紹裸子植物特徵，以銀杏、及其種子白果為例。

今年自然科也出現生活化題目，生物科出現銀杏，理化以台灣北海岸金山區「蹦火仔」磺火捕魚為背景，考化學物質電石，也就是碳化鈣，讓考生了解老祖先的智慧。

台中市忠明高中教師賴志忠指出，整體概念著重於基本原理與計算，較無繁瑣題型，好處是降低考生答題壓力，命題偏重圖表類型，可以檢測學生觀察圖表與分析數據能力，計算則有許多是用核心概念或原理就可推論。

他舉例，30題用溫度變化推算質量、33題用量筒進行體積測量計算密度與圖形，掌握基本公式就可以解答；28題較有挑戰，除了題幹描述較長，符號也較多如甲乙丙、xyz，需要耐心，但難度不高，可分辨考生能力落差。

台中市中港高中教師張文昭認為，本次考題非常友善，化學第49、50題組，提及北部金山漁民捕魚工具、南部催熟芒果，檢驗考生是否有基礎想法，並以科學眼光、素養看待事件。

新北市永平高中教師沈文俊表示，地科第26題提到台灣受夏季西南季風、東北季風影響，如果學習過程中囫圇吞棗、不求甚解，就難以作答，必須以脈絡思考題目，方能得到分數，考題講求觀念，比死記來得更有效。

他也說，考生對於圖表題難免有所恐懼，但仍希望考生仔細閱讀。例如今年考出竿影在一年中長短不同，乍看之下不易理解，但細看可發現，一年之中最短長度不是0，因為沒有直射機會，融會貫通，問題就可迎刃而解。

(中時)