會考英文科偏向社會關懷 醫師超時、剩食議題入題

、106年國中教育會考第二天，今天登場的是自然科、英文閱讀、英文聽力測驗。解題老師認為，今年難易度維持適中，最大特色為今年考題偏向社會、人文關懷，包括醫師超時工作、食物浪費、遊行、二手書等社會議題均入題。

新北市新莊國中教師曾麗娜表示，今年題數與去年相同，單題部分需熟悉1200單字與基礎文法，考生並須以情境來理解語法觀念；特別之處在於過去文法題今年在聽力測驗中出現，例如one、the others等數量不定代名詞用法。

她也說，以往能力指標無法考出的題目，今年也首度出現，藉由說話者語氣判斷意涵，例如第20題考男女對話內容，其中「Interesting」一詞，考生必須推斷出為有幫助、很簡單或很愚蠢，難度較高，但錯誤選項誘答率不高。

至於題組部分，曾麗娜認為，今年沒有詩歌、漫畫，但命題充滿人文關懷、本土意識，例如出現超時工作、傳單號召遊行等社會議題，以及食物浪費、NG商品網頁促銷、電影市場文化衝擊的全球性議題，以生活情境測驗。

新北市淡水國中教師陸韻萍表也表示，今年會考題目連結個人生活經驗，進一步表達個人關懷，第16至18題提供二手書做法，閱讀時須注意細節；25至26題點名醫師超時工作，考驗閱讀文本時，略過細節就會錯失關鍵之處。

此外，第19至21題內容略帶驚悚，考驗細節並推斷「horrendous」字義；生活化考題如客運路線調整，平時大量閱讀訓練方能順利作答；部分題組須配合圖表再閱讀，而不只有字或句，事件與時態連結，有助於高中延續閱讀。

(中時)