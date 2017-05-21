北高雄家扶義工隊 連20年包粽子傳愛

北高雄家扶義工隊21日製作5000顆粽子贈送弱勢家庭。（北高雄家扶提供）

北高雄家扶義工隊連續20年包粽子傳愛分送給弱勢家庭，今年號召鳳山、鳥松、大樹、大寮、林園等家庭一起參與，21日合力完成240串超過5000顆粽子，除了大小朋友，也有身障、唐氏寶寶與母親一起包粽子，場面溫馨。

包粽子活動在鳳山區中崙國小舉行，主要負責的是平均年齡近60歲的30位保母義工，他們從早上三點就開始搬運器材、洗粽葉、備料、煮水等，經過7、8小時的分工合作，終於完成240串超過5000顆粽子的製作。

除了大小朋友，也有身障、唐氏寶寶與母親一起參加，雖然唐氏寶寶在學習上比較慢，但經過媽媽一步步指導，也能獨自完成包粽子。等待粽子烹煮的空檔，現場另安排親子DIY及闖關遊戲，場面熱鬧溫馨。

(中時)