IU噁遇性騷擾 男直播主伸舌舔「臉」

男直播主又在直播時猥褻IU，讓粉絲相當氣憤！（圖／取自微博、達志影像）

韓國歌手IU被封為國民女神，但沒想到人紅是非多，她先前才被一位男直播主言語性騷，沒想到現在他竟又在直播節目上拿出印有她照片的酒瓶猛舔，畫面猥褻，讓人不舒服。

一名男直播主先前4月曾在網上說「IU可以用性器官對著我」，讓IU經紀公司大為不滿，更採取法律手段，當時男直播主才願道歉。怎知近來的直播中，他又拿著印有IU的酒瓶猛舔，畫面十分猥褻，讓許多網友感到不舒服。

由於先前IU經紀公司立場很堅持，儘管對方強調看來變態、但其實都是在開玩笑，經紀公司仍說堅決不和解，這回直播主又這樣「隔空性騷」，讓許多粉絲相當不滿。

(中時電子報)