同婚釋憲24日揭曉 正反方各有行動

日前反方集結司法院前抗議，有人持彩虹旗到場聲援同婚。（陳宜加攝）

同性婚姻釋憲結果即將於24日出爐，婚姻平權有機會向前一步。挺同婚團體當天將於青島東路同步解讀解釋文，宣告戰場回歸立法院；反方則預計向監察院提出糾舉，並視釋憲結果決定下一步，強調司法不應凌駕立法。

我國大法官首次針對同性婚姻平權釋憲，結果將於24日公布，備受國內外關注。據了解，針對現行民法不允許同婚，將有合憲、違憲或合憲性解釋等3種可能；但若宣告違憲，後續直接修改民法或立專法，權責將回到立法院。

婚姻平權大平台當天將於立法院旁的青島東路，發起「點亮台灣，亞洲燈塔」活動，宣布「婚姻平權再戰立院！」平台表示，我國大法官針對性傾向議題做成第一號解釋，希望大法官看見歧視何在，給予同婚保障。

平台指出，無論釋憲結果如何，婚姻平權最後仍需在立法院完成法案協商與二、三讀，無奈攸關同婚合法化的民法修正案，於去年12月26日初審通過後，迄今沒有任何進度，行政、立法顯然跟不上民間堅持民主與進步的決心。

平台發言人鄧筑媛說，6名鑑定人中，有4人認為現行民法不讓同性結婚違憲，預期結果將有不小機率宣告違憲，須限期修法。平台盼立法院聽到、看到台灣民意支持婚姻平權，讓台灣登上亞洲第一，成為其他國家仰望的燈塔。

反同婚團體下一代幸福聯盟、愛護家庭大聯盟日前則向監察院遞交陳情書，預計提出糾舉，要求調查。幸福盟並前往司法院抗爭，質疑釋憲程序不公，婚姻定義應由全民決定，盼大法官尊重社會普遍共識，勿霸凌多數弱勢。

行動總召游信義表示，同婚為重大社會爭議，仍於民主討論與政黨協商階段，不具民意基礎的大法官介入，且釋憲受理時間點不當、程序黑箱，未開放公民參與。司法如同皇后貞操，呼籲大法官自制，尊重立法形成自由。

護家盟秘書長張守一說，當天不會採取激烈行動，將待大法官釋憲結果出爐，再決定下一步，若釋憲結果有違憲，將向監察院提出糾舉。台灣是否要將同性結合婚姻化，立法院還在討論階段，司法不應強制介入立法權。

張守一也說，大法官應秉持公正、客觀、中立，不得有損及人民對於司法信賴的行為。即使釋憲結果沒有違憲，但大法官受理釋憲，也等同以司法干涉立法，戶加盟仍預計向監察院提出糾舉，並依糾舉結果要求公懲會懲處。

(中時)