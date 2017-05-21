吳敦義當選國民黨主席 賴清德給祝福

吳敦義當選國民黨主席。（資料照／姚志平攝）

國民黨第7屆黨主席選舉投票結果出爐，由前副總統吳敦義狂掃14萬4000多票，以過半數的得票率奪下黨魁寶座。本屆選舉有別以往的形態，台南市長賴清德21日受訪時，也大方恭喜吳敦義高票當選。

賴清德除恭喜吳敦義高票當選外，也希望國民黨在吳敦義的帶領下，朝野可以競爭又合作，以台灣為優先的目標，促進台灣的繁榮發展。

(中時)