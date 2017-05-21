大S難得曬美照！喊不是紙片人 自封時髦人

大S難得曬出自己的美照，驚豔不少網友。（圖／取材自大S微博）

女星大S（徐熙媛）與汪小菲近年陸續生下一子一女，夫妻倆湊得「好」字，不僅大S當媽後把生活重心放在子女身上，汪小菲更是出了名的女兒控，一家四口幸福美滿，大S的微博也幾乎都是一對子女的照片，大S昨（20日）則難得曬出自己的美照，驚豔不少網友。

大S陸續生下一子一女，湊得「好」字。（圖／本報系資料照片）

大S日前和老公汪小菲一起登上小S節目，還被小S驚爆姐姐和姊夫「沒事吵架就說要離婚」，令網友看了哈哈大笑，回憶與小S一起錄影，讓大S直呼很放鬆，不過她首次和老公一起登上螢幕，甚至還讓大S直呼：「感覺他挺賊的。」

此外，大S也在微博曬出遊老公掌鏡的美照，並宣布「時髦人回來了！」大S也指出：「雖然不是紙片人，但接地氣了」，照片中大S穿搭時尚，頭望遠方，美照引發網友熱議，直讚大S好瘦、好美，還有人拱大S直播一家生活，也讓她直呼：「我家要是直播，笑死太多人！不合適」。

(中時電子報)