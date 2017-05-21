好天氣到周二 彭啟明：注意午後短暫雷陣雨
氣象達人彭啟明今(２１)日在臉書貼文，表示前兩天影響全台的雲雨帶遠離，水氣減少、各地多雲到朗，預計到下周二天氣都會是穩定的好天氣。惟東北風稍增強，東半部地區及北部地區有短暫陣雨，午後南部地區及中部山區亦有局部短暫雷陣雨，建議在這些地方的民眾出門還是準備雨具。
彭啟明提到，雲雨帶和原先的滯留鋒面，匯集在台灣東南方成一個低氣壓系統，西南風的暖濕空氣被牽引到遠離台灣的低壓右側，台灣位於低壓左側的東北風環境內，水氣減少，各地的天氣都是多雲到晴，大氣環境非常穩定。預計到下周二的天氣都與今日相同，高溫都會回到30度左右，只是空氣中濕度增加，風向也轉向南風，西半部地區要留意午後熱對流降雨，靠近山區有局部較大雨勢出現機會，山友要多留意天氣變化。
彭啟明還指出，下周三開始，天氣轉變，北方鋒面逐漸接近，午後易發生局部雷陣雨，入夜後鋒面南下由北往南陸續下雨。週四鋒面通過，雖有降雨空檔，但得留意短時間降下大雨，週五、週六鋒面主體雲帶遠離，各地再轉為午後雷陣雨的天氣型態。
彭啟明說：目前看來這波鋒面移動性較高，鋒面主體結構也不算太強，在後續端午節前後鋒面仍在台灣附近，須再觀察之後的天氣情況。
(中時電子報)
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