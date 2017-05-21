獅象補賽前5局投手戰 0比0僵持不下

仍在尋求本季首勝的獅隊江辰晏，前5局頻化解壘上有人危機無失分。(圖：取材CPBL」

昨(20日)合計攻下22分的統一獅與中信兄弟，今(21日)午雙重賽首戰打擊熄火，前5局攻勢都遭對方投手封鎖，無越雷池一步，暫以0比0陷入僵局。

羅曼前5局投出只被安打2支好球。(圖：取材CPBL)

中信此役派洋投羅曼先發，統一派本土投手江辰晏掛帥，羅曼前5局只被擊出2支安打，雖2、4局被攻佔至二壘得點圈，不過2局上1出局後讓高志綱擊出雙殺打，4局上2出局也解決第3位出局者林志祥，投出5局無失分。

江辰晏主投5局也僅被安打3支，另有3次保送，第1、2局曾被彭政閔與張正偉，敲出2支二壘安打長打，但這兩局也都沒失分。

羅曼本季目前為止2勝2敗，包括1場完投完封勝；江辰晏0勝2敗，但此役投完第5局就被換下場，6局下改由陽建福接手，無緣奪本季首勝。

(中時電子報)