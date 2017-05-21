漏報697萬挨罰14萬 退休警官抗罰敗訴

台北市警局一名涂姓警官在退休前辦理卸離職財產申報，漏報夫妻名下價值697萬元財產，遭法務部依財產申報法開罰14萬元，涂男不服提起行政訴訟。台北地院認為，涂男未謹慎查證夫妻財產，僅憑印象草率申報，有申報不實的間接故意，法務部裁罰於法有據並無違誤，駁回涂男之訴。

判決指出，涂姓退休警官申報財產後，遭市警局政風室發現漏報其名下1筆土地、其妻名下4筆土地，另有郵局存款、壽險等共697萬元財產，經通知補正未果後，交由法務部裁罰14萬元。

涂姓退休警官先是提起訴願遭駁回，依法改打行政訴訟抗罰。涂男主張，漏報的財產大多登記在妻子名下，「一般男人很少過問老婆財產」，況且當時妻子因病服藥、精神不佳，縱使詢問也難獲正確答案。

涂姓退休警官另主張，申報難免疏漏，而且夫妻名下財產明確，亦無借用他人名義或於海置產等情況，不須刻意隱匿或故意申報不實，且辦理退休匆忙之際申報財產難免有誤，退休俸並非優渥，尚須扶養家屬，法務部裁罰過重。

法官認為，涂姓退休警官月退休金達6萬5006元，每月另有18%優惠存款利息1萬3672元，資歷顯然相當豐厚，14萬元的罰鍰絕不可能危害涂男的生活所需，更何況退休金多寡也與是否如實申報財產無關。

法官認為，涂姓退休警官僅憑主觀記憶與印象申報，申報單位提醒後仍置之不理，並推諉妻子與政風單位，其輕率心態應予以究責，且申報不實內容高達697萬元，嚴重破壞財申法維護法益，認為法務部開罰有理，駁回涂男之訴，全案仍可上訴。

(中時)