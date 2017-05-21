會考題目跨領域 教長潘文忠：未來更多素養題

教育部舉行會考出闈記者會，說明今年考題特色。（林志成攝）

今年國中教育會考今天結束，台師大心測中心將展開閱卷，6月9日寄發成績單。教育部長潘文忠說，108年實施的12年國教課綱，強調素養導向課程，今年會考已反映這種趨勢，考了許多跨領域、跨學科題目，明、後年會有更多素養考題出現。

負責會考命題業務的台師大副校長宋曜廷表示，今年會考試題有三項特色：一、增加基本題，提升學生學習動機；二、生活化試題增加；三、愈來愈多跨科目、跨領域的題目。

他舉例，今年國文科不像往年只考語文或文學材料，加入自然、社會及數學方面內容，洪蘭〈理應外合‧獵人與農夫〉文章中討論ADHD（注意力缺失的過動兒）特徵，與報導文學〈周五看藍月，錯過要等到2018年〉的地球科學文章，均成為今年國文科試題。

今年24.3萬考生考完會考後，9成以上會參加免試入學，另還有優先免試入學及特色招生，讓有特殊需求的考生選擇。

教育部統計，今年有基北區、竹苗區、宜蘭區、桃連區、台南區及高雄區等6個就學區推動「優先免試入學」，總共提供2萬2952個招生名額，主要讓社區高中職可以提前招到學生，明星高中則不參加，或僅提供非常少的名額。

今年還有基北區政大附中、師大附中、桃連區內壢高中、大園國際高中、台南區台南一中、台南女中、台南二中、家齊高中及南科實中等9校辦理特招，招生名額共910名，讓學術性向明確的考生參加。

而明年12年國教升學會有變化嗎？潘文忠說，今年首度試辦完全不採會考成績的「學習區完全免試入學」，有15所公立高中職參與，明年將擴大到30校，讓更多學生真正免試升學。

此外，潘文忠說，12年國教新課綱強調培養基本素養，各項課程將引導學生學習是跨領域、主題式及動手做，會考題目配合慢慢調整，今年已經有了多一點跨科目、跨領域題目，未來這樣的命題趨勢會更加明顯。

現在各就學區免試入學超額比序，會考成績至多占1/3，以後會將它的比重往下調以減輕學生學習壓力嗎？教育部次長林騰蛟說，免試入學制度已經穩定，目前沒有調整會考成績比例的計畫。

(中時)