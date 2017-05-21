會考題目跨領域 教長潘文忠：未來更多素養題
今年國中教育會考今天結束，台師大心測中心將展開閱卷，6月9日寄發成績單。教育部長潘文忠說，108年實施的12年國教課綱，強調素養導向課程，今年會考已反映這種趨勢，考了許多跨領域、跨學科題目，明、後年會有更多素養考題出現。
負責會考命題業務的台師大副校長宋曜廷表示，今年會考試題有三項特色：一、增加基本題，提升學生學習動機；二、生活化試題增加；三、愈來愈多跨科目、跨領域的題目。
他舉例，今年國文科不像往年只考語文或文學材料，加入自然、社會及數學方面內容，洪蘭〈理應外合‧獵人與農夫〉文章中討論ADHD（注意力缺失的過動兒）特徵，與報導文學〈周五看藍月，錯過要等到2018年〉的地球科學文章，均成為今年國文科試題。
今年24.3萬考生考完會考後，9成以上會參加免試入學，另還有優先免試入學及特色招生，讓有特殊需求的考生選擇。
教育部統計，今年有基北區、竹苗區、宜蘭區、桃連區、台南區及高雄區等6個就學區推動「優先免試入學」，總共提供2萬2952個招生名額，主要讓社區高中職可以提前招到學生，明星高中則不參加，或僅提供非常少的名額。
今年還有基北區政大附中、師大附中、桃連區內壢高中、大園國際高中、台南區台南一中、台南女中、台南二中、家齊高中及南科實中等9校辦理特招，招生名額共910名，讓學術性向明確的考生參加。
而明年12年國教升學會有變化嗎？潘文忠說，今年首度試辦完全不採會考成績的「學習區完全免試入學」，有15所公立高中職參與，明年將擴大到30校，讓更多學生真正免試升學。
此外，潘文忠說，12年國教新課綱強調培養基本素養，各項課程將引導學生學習是跨領域、主題式及動手做，會考題目配合慢慢調整，今年已經有了多一點跨科目、跨領域題目，未來這樣的命題趨勢會更加明顯。
現在各就學區免試入學超額比序，會考成績至多占1/3，以後會將它的比重往下調以減輕學生學習壓力嗎？教育部次長林騰蛟說，免試入學制度已經穩定，目前沒有調整會考成績比例的計畫。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範