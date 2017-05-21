熄火4場再開轟 曾陶鎔第3位全壘打2位數

曾陶鎔敲出本季第10號全壘打後，卻因腿部不適被換下場。(圖：取材CPBL)

五月長程炮威力大增的中信兄弟曾陶鎔，重炮熄火4場之後今(21日)在洲際球場對統一獅補賽再度開轟，6局下面對此局上場後援的陽建福，敲出陽春炮與本季第10號全壘打，成為繼隊友蔣智賢(12轟)與陳子豪(10轟)之後，本季第3位全壘打2位數球員。

不過，曾陶鎔轟出全壘打繞壘時，臉上露出身體不適難過表情，從電視轉播畫面來看，應是腿部受傷，打出這轟就被換下場，7局上改派周思齊鎮守左外野。

曾陶鎔五月長程炮火力全開，5日對富邦悍將敲出「3響炮」，隔日再戰富邦悍將再揮出「雙響炮」，贏得「陶鎔大帝」美譽。

(中時電子報)