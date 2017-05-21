星級破表！杜拜2020斥資500億打造奢華人工島
杜拜又要向海洋取地造島，全球投資控股公司杜拜控股公司(Dubai Holding)推出新的投資計劃，將斥資17億美元(約新台幣509億美元)，打造2座人工島，占地面積約為400萬平方英尺，坐落在杜拜地標「帆船飯店」的兩面，預估今年6 月開工以後，2020年就會建設完成，屆時杜拜的海岸線將再往前延伸1.4英里！
根據CNN報導，杜拜控股6月將推新建案，擬在吸引全球遊客的知名景點「帆船飯店」兩側，再推出新的建設計劃，打造2座新的人工島，1座占地面積約為250萬平方英尺的海洋公園，以吸引全家親子旅遊為目標，建設成家庭式的度假村，裡頭有1700個座位的劇院，這座人工島占地廣闊還可容納300個濱海公寓。
另1座人工島，將會打造成擁有14間頂級奢華Villa和碼頭的私人小島，同時還會有1家精品旅館。
預估2020年2座人工島完成以後，杜拜又將多出2400個旅館房間，而且除了旅館以外，還有設備完善的千人劇院，屆時可以看到中東第1個太陽劇團的秀在此上演，以及適合全家出遊的水上公園，裡頭有各種遊樂設施，可以讓大人小孩都玩得開心，當然還有「星級破表」的頂級豪奢Villa，讓重視隱私的旅客有如身處私人小島，盡情享受大自然環境！
杜拜帆船飯店(Burj Al Arab)是杜拜第1座人工島，1994年完工時，讓朱美拉海灘(Jumeirah Beach)的海岸線再往前延伸280米。
(中時電子報)
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