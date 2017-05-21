酒後騎車自撞護欄 男子送醫不治

陳男騎乘的BWS機車遺留現場。（譚宇哲翻攝）

新北市20歲陳姓男子今天凌晨4時許，酒後騎乘改裝的BWS機車，行經蘆洲疏洪一路時，疑似車速過快不慎自撞護欄，陳男當場彈飛落地，路過民眾發現趕緊通報警方將男子送醫，但急救後仍宣告不治。

警方表示，今天凌晨4時許，有民眾騎車到疏洪一路上的臨檢站向警方報案，指稱有機車車禍，警方到場發現陳男倒臥路旁，安全帽已脫離，立即通報救護車到場將人送醫搶救。

警方事後調閱監視器，發現當時該路段只有陳男獨自騎車，初步排除是外力介入。由於事發現場機車離撞擊點約20公尺，而且陳男血液中含有酒精反應，濃度換算後約0.35毫克，研判陳男因酒後駕車導致車速過快，才會不慎自撞護欄。

據了解，陳男高中時為跆拳道好手，平日熱愛運動與騎車，大學肄業後入伍當兵，今年3月才剛從海軍陸戰隊退伍，不料卻因酒駕意外身亡，讓親友聞訊悲痛萬分。

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(中時)