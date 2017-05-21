油價走升 中油、台塑化汽、柴油各漲0.5元及0.6元

沙烏地阿拉伯與俄羅斯能源部長發表聯合聲明，力促延長減產協議延長至明年3月底，獲多數產油國支持，及美國商用原油庫存減少等消息助漲下，國際原油價位回升。中油、台塑化宣布，調漲國內各式汽油價格每公升0.5元、各式柴油價格每公升0.6元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升23.9元、95無鉛汽油每公升25.4元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.5元。

此外，台塑化22日凌晨01:00開始，參考零售價格為92無鉛汽油每公升23.9元、95+無鉛汽油每公升25.3元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.2元。

中油指出，本周調價指標7D3B週均價從每桶48.86美元，上漲至51.28美元，新台幣兌美元匯率升值0.051元，國內油價依公式計算漲幅為3.82％，汽、柴油每公升各調漲0.5元、0.6元。

(工商)