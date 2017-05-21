2017台灣燈會圓滿成功 雲縣長李進勇謝志工

雲林縣府感恩茶會感謝萬名燈會志工，場面浩大。(許素惠攝)

雲林縣長李進勇頒獎謝謝志工。(許素惠攝)

為感謝2017台灣燈會圓滿成功，雲林縣府邀歌手演唱，以回顧今年燈會精彩片段等方式，感謝上萬志工造就成功璀璨燈會的辛勞。

歌手鄒志強開場表演，志工上台分享感言，吉祥物奇萌籽帶動唱〈奇萌籽〉，全場志工熱情依舊不減，一起唱跳。縣長李進勇率縣府一級主管，與北港鎮長張勝智、虎尾鎮長林文彬親自向志工表達感謝之意，李進勇並吹奏薩克斯風〈感恩的心〉感謝眾人。

2017台灣燈會虎尾主燈區及北港燈區，面積計超過50公頃燈會展區，總計帶來1360萬人次賞燈，回客率4成，燈會滿意度高達9成，透過辦理燈會，更讓縣民光榮感提升至8成，展現雲林人的驕傲。

(中時)