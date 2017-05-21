補教師分析自然科靈活 A＋＋只能錯3題以內
針對今年會考自然科考題，補教老師楊過表示，各子科目配題正常，但若以個別而論，生物地科都有現象出題「較偏」，鑑別上應以基本重點測驗，但生物內分泌系統、光合作用、酵素、恆定性等，近5年均算是一級重點，今年均未出題。
而地科也有相同狀況，例如月相盈虧、日蝕月蝕、鋒面、外營力等一級重點也都沒有考出來，可能考出次要的考點。整體而言，生物、地科難度稍微下降，但代表理化難度提高。
他指出，理化出題較平均，相對當中最大特色為圖表、實驗操作，幾乎題題都有圖表，對考生而言圖表判讀可能會是障礙，實驗操作題型增加、閱讀題目上增加負擔，鑑別度拉高。
楊過分析，今年自然科想要拿A++，預估只能錯3題以內、A+錯5題、A錯8題，自然向來是A以上人數最少的科目。
他認為，今年沒有爭議題目，但較著重理解，對於用功記憶的考生較吃虧。例如第14題，測驗硫粉燃燒加入大理石，酸性水溶液碰到碳酸鈣會產生二氧化碳，考硫粉濃度不同、大理石大小不一，課本沒有實驗但有同樣概念，測驗反應速率。
另外，第16題也考超細，將潮汐建構在直角座標上，理解力要夠。第35題乍看很難計算波速，其實「算都不用算」，測驗考生基本觀念，基礎訓練不夠，恐導致理解花更多時間。
楊過分析，整體考題靈活，難易適中。沒有艱澀計算或困難、刁鑽題目，夠靈活有鑑別度，奠基在理解力。但他提醒，「判題」國中訓練較少，必須快速消化題幹理解重點為何。
(中時)
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