會考第二天 台北考區3科缺考率約3％

國中教育會考今天中午落幕，據統計，台北考區第二天自然、英文、英文聽力3科缺考率皆約3％，成績單將於6月9日寄發。

台北考區試務主委學校西松高中表示，今天缺考人數分別為自然756人，缺考率3.1％；英語（閱讀）731人，缺考率3％；英語（聽力）799人，缺考率3.3％。

會考成績單將於6月9日寄發，當天早上8時以後開放網路成績查詢，6月10日至11日（星期日）每天早上9時至下午4時，申請複查成績及結果通知。

另外，自明（22）日起，台北市考生可申請第一類優先免試入學，只要申請人數未超過該招生學校釋出的名額，即全額錄取，不必採計會考成績。

(中時)