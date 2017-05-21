川普疑靠推特勝選 創辦人：我很抱歉

推特共同創辦人威廉斯接受紐約時報訪問，對於自己創辦的平台可能幫助川普當選，他感到抱歉。(圖/美聯社)

美國總統川普正展開上台後首次外交訪問之時，國內的「通俄門」風暴也愈演愈烈，讓川普操控假新聞來得到總統寶座的問題，再次被提及討論。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)正展開上台後首次外交訪問之時，國內的「通俄門」風暴也愈演愈烈，讓川普操控假新聞來得到總統寶座的問題，再次被提及討論。推特(Twitter)共同創辦人威廉斯（Evan Williams）接受外媒訪問，對於自己創辦的平台可能幫助川普當選，他感到抱歉。

據《中央社》報導，「紐約時報」（New York Times）訪問威廉斯時，表示「推特在川普助長的民粹主義中所扮演的角色，真的非常糟糕。如果沒有推特，川普就無法選上總統，真的是這樣的話，那我很抱歉。」川普的推特帳戶擁有3000萬追蹤者，早在他宣布有意代表共和黨角逐總統寶座，就已經常在推特上發文。

威廉斯還說到，他原本以為讓每個人都能自由地交流意見、交換資訊與想法時，世界自然會變得更加美好，但我錯了。他也坦承，網路向更糟的方向走去，網路平台現在會吸引極端分子，及尋求辱罵與羞辱他人者前來推文。

(中時電子報)