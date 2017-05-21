三鳳中街封街包粽 花媽包粽笑稱「金憨慢」

高雄市長陳菊（中）今天出席三鳳中街包粽活動，預祝考生金榜題名。（柯宗緯攝）

高雄市長陳菊（中）動手包粽，笑說自己包得很醜，很憨慢。（柯宗緯攝）

高雄市長陳菊（左二）、立委劉世芳（右）、管碧玲（左）今天出席三鳳中街包粽活動。（柯宗緯攝）

端午節將至，粽葉隨處飄香，今年食材漲幅1成，以花生漲3成最貴。今天下午三鳳中街封街綁粽，400人響應，現場請到包粽達人貼身指導，高雄市長陳菊與來賓也揭開蒸籠，高舉「祈福金包粽」祝福考生金榜題名。

三鳳中街買氣增5成，高市經發局連續5年封街包粽活動，市長陳菊親自體驗笑說「我金憨慢，包得好醜」。今年粽材漲，但報名費凍漲僅50元可帶回10顆市價逾300元肉粽。

今天包粽活動，地方鄰里響應外，立委劉世芳、陳其邁、趙天麟、管碧玲等4名綠委，經發局長曾文生、觀光局長曾姿雯、民政局長張乃千等官員均親自到場支持。

(中時)